Goederen op Ever Given ophalen? Het kan eigenaars flinke som kosten door eeuwenoud scheepsrecht

Vandaag is de Ever Given aangekomen in Rotterdam, al heeft het schip daar lang over gedaan: "De Ever Given is opvallend traag naar Rotterdam gevaren. Dat suggereert dat er mogelijk iets mis is met de navigatie van het schip", zei Christa Sys vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1. Sys is transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen.