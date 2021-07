Voedselagentschap na nieuwe PFAS-metingen: “Landbouwers in buurt van 3M-fabriek hoeven geen extra maatregelen te nemen”

Ook vergeleken met de normen in dat voorstel, zijn de meetresultaten “geruststellend”, zegt Bonte. “De gemeten waarden in de vlees- en melkmonsters liggen onder de voorgestelde normen. Voor eieren ligt het wat moeilijker.” De voorgestelde EU-norm is 1,5 microgram per kilogram, maar de ondergrens van de meetapparatuur die het FAVV gebruikte, lag op 2 microgram. “Het kan dus zijn dat die werkelijke hoeveelheden op 1 microgram lagen of op 1,9, maar dat weten we niet”, aldus Bonte.