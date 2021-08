"Fietsen door de Bomen" in Bosland wint Italiaanse award

Op 8 en 9 juli vond het Internationale Symposium "City'Scape: City-Brand and Tourism Landscape" plaats in Italië. Tijdens het symposium werd internationale landschapsarchitectuur getoond waarbij het landschap ingezet wordt om de stedelijke en sociale veerkracht te verhogen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook worden er awards uitgereikt in zes categorieën City Landscape, Brand Landscape, City Play & Sport Landscape, Tourism Landscape, Landscape in light, Digital Landscape. 130 projecten namen deel. "Fietsen door de Bomen" in Bosland werd uit 42 deelnemers gekozen als winnaar in de categorie "Tourism Landscape". De fietsbrug in Hechtel-Eksel is ontworpen door De Gregorio & Partners i.s.m. BuroLandschap in opdracht van Toerisme Limburg.

De Limburgse fietsbeleving "Fietsen door de Bomen" in Bosland opende in 2019. Al meer dan 550.000 fietsers weten sindsdien deze unieke installatie – waarbij je op tien meter hoogte tussen de bomen fietst – te smaken. Het architecturaal hoogstandje viel al meerdere keren in de prijzen.