Fietstunnel op Hoeveweg tijdelijk afgesloten door instabiele schanskorven

Bij een plaatsbezoek bleek dat ook een deel van de resterende schanskorven begint los te komen. Daarom is de fietstunnel dus afgesloten. Zowel in As als in Dilsen-Stokkem is aangegeven dat het fietspad is afgesloten, de Hoeveweg vormt de fietsverbinding tussen het stationneke van As en Terhills.



Fietsers moeten nu omrijden via de Boslaan. Op 9 augustus komt een nieuwe inspectie om een definitief herstel te bekijken.