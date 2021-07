890 miljoen jaar oude fossiele resten van sponzen in Canadese bergen zijn mogelijk oudste dierlijk leven ooit gevonden

"Het zou de eerste keer zijn dat er een fossiel van een spons gevonden is uit de periode vóór het Cambrium. En niet zomaar van voor het Cambrium, maar van ver ervoor - dat is het meest opwindende eraan", zei Paco Cardenas, een expert in sponzen aan de Uppsala Universitet in Zweden. Hij voegde er nog aan toe dat het onderzoek de schattingen van de moleculaire klok lijkt te bevestigen.



"Het prachtigste eraan is de datering", zei Cardenas. "De ontdekking van fossiele sponzen van bijna 900 miljoen jaar oud zal onze kennis van de evolutie van de eerste dieren sterk verbeteren."

Die datering betekent ook, als bevestigd wordt dat het inderdaad om fossiele sponzen gaat, dat het dierlijk leven zich ontwikkeld heeft vóór twee belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde waarvan tot nu altijd gedacht werd dat ze voorafgegaan zijn aan het ontstaan van dierlijk leven.

De eerste daarvan is de laatste van twee periodes in de geschiedenis van de planeet waarin de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer sterk is toegenomen, tussen zo'n 830 en 540 miljoen jaar geleden. Wetenschappers gingen ervan uit dat pas na die toename het zuurstofniveau hoog genoeg lag om het ontstaan van dierlijk leven mogelijk te maken. Recent onderzoek heeft evenwel aangetoond dat sommige sponzen kunnen overleven met erg weinig zuurstof.

De tweede belangrijke gebeurtenis was een enorm koude periode waarin de aarde mogelijk bedekt was met ijs of toch minstens gedeeltelijk bevrozen was, ergens tussen zo'n 720 en 635 miljoen jaar geleden.

De studie van professor Elizabeth Turner is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persagentschap Associated Press en een telex van Reuters.