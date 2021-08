Twee zwaargewonden bij frontale botsing in Herenthout

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht op de Herentalsesteenweg. De passagierster van een auto zat gekneld en is zwaargewond. De bestuurster van diezelfde auto raakte lichtgewond en kon zelf uit de auto geraken. De bestuurder van de andere auto raakte ook zwaargewond. Niemand verkeert in levensgevaar.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens de verklaring van één van de partijen zwalpte de andere auto over de rijbaan. De politie nam een alcoholcontrole af, maar daarvan is nog geen resultaat bekend.