Grimbergen heeft er een podiumwagen bij: "Verenigingen kunnen meer openluchtactiviteiten organiseren”

Grimbergen had al een podiumwagen, maar nu de activiteiten langzaam weer opgestart worden, is een tweede wagen welkom. “Op bepaalde momenten tijdens het jaar was onze podiumwagen overbevraagd”, zegt schepen van feestelijkheden William De Boeck (Open VLD). “Daarom wilden we in een tweede wagen investeren.”

De nieuwe wagen werd al voor het eerst ingezet tijdens de Veldkantkermis op 17 en 18 juli. “Op 25 augustus sluiten we het zomerseizoen af. Daar gaat hij zeker ook ingezet worden”, zegt De Boeck. De podiumwagen is bovendien gebouwd volgens de hedendaagse technieken en kan zo zeer gebruiksvriendelijk opgesteld worden. Zo is de overkapping hoger ten opzichte van de vloer waardoor de dansgroepen meer bewegingsruimte hebben.



De andere podiumwagen blijft op het kerkplein in Grimbergen staan als openluchtlocatie voor verenigingen. Ze kunnen die gebruiken voor kleine evenementen, maar ook voor hun reguliere werking en repetities.