In Eeklo komt er een rookverbod op 15 speelpleinen

Eeklo maakte eerder al de buurten rond de schoolpoorten zichtbaar rookvrij. Nu volgen de speelpleinen. “We willen als stad dat kinderen en jongeren rookvrij kunnen opgroeien”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). De rookvrije speelterreinen moeten vooral de bewustwording verhogen. “We zijn ervan overtuigd dat roken ongezond is, en we willen dat kinderen een juist beeld krijgen van de ongezonde gevolgen van het roken". Een echte controle op het rookverbod komt er niet: "Het is niet de hoofdprioritieit om te controleren, we willen vooral sensibiliseren dat roken in de nabijheid van kinderen zeker niet aangenaam is."