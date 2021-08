In Houthalen-Helchteren geloven ze in veilige editie Extrema Extra met voldoende testcapaciteit

Op 9 augustus moeten alle protocollen rond het festival in orde zijn. Er zal een coronapost zijn binnen het logistieke centrum van het festival, dat alles nauw opvolgt. Het vaccinatiecentrum aan de Expohallen in Kelcherhoef is op wandelafstand en de logistiek is er om te testen.

Yzermans sluit af op een hoopvolle noot: “Ik hoop dat Pinksteren 2022 onze feesteditie kan worden. We vieren dan het tienjarig bestaan van Extrema Outdoor en dat willen we liefst zonder maatregelen en groots vieren.”