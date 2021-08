Jongeren beslissen mee over nieuw skatepark in Ieper

Jongeren helpen mee beslissen over het nieuwe skatepark in Ieper. Het was voor velen de ideale lockdownsport en het staat al even in de schijnwerpers als Olympische sport. "Om aan de eisen van de skaters te voldoen, probeert het stadsbestuur ze op verschillende manieren te bereiken", zegt de schepen van Jeugd, Dimitry Soenen (N-VA).

"Er werden al verschillende participatiemomenten gehouden en momenteel loopt er een online bevraging", legt Soenen uit. "Via een QR-code kom je op een vragenlijst uit. Die peilt naar de leeftijd van de bevraagde, de discipline van het skaten, welke toestellen belangrijk zijn, uit welke gemeente ze afkomstig zijn ... Zo krijgen we een zicht op de skategemeenschap in Ieper."