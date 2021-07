Kan foie gras uit een labo de echte vervangen?

Een Parijse start-up is erin geslaagd om foie gras te creëren in een labo. Dat zou dier- en milieuvriendelijk zijn. Zo kunnen dierenvrienden er zonder schuldgevoel van smullen. Kan kunstmatige eendenleverpaté de huidige foie gras vervangen? Het antwoord van Bekegemse foie grasproducent Filip Callemeyn is duidelijk: "Ongeboren eendenkuikentjes ombouwen tot cellenfabrieken, om iets te produceren dat nog niet eens in de buurt komt van de lever van een eend of gans? Dat is op zijn Trumps gezegd fake news."

In Vlaanderen komt er een verbod op de productie van foie gras vanaf 1 december 2023. Maar er is nog maar één Vlaamse foie grasproducent, in Bekegem bij Ichtegem. De zaakvoerder van Bekegemse foie gras, Filip Callemeyn, staat niet te springen om over te schakelen naar labo-foie gras. "Het is een compliment aan de makers van foie gras dat ze zoveel moeite willen doen om het na te maken. Maar prutsen met cellen van ongeboren eendenkuikentjes in een labo om iets te produceren dat op foie gras lijkt, dat vind ik een brug te ver. De kunstmatige eendenleverpaté is gebouwd op leugens en bedrog, de naam alleen al. Het kan ook nooit de ziel hebben van foie gras. Mensen die in de wereld zitten van foie grasproductie doen enorme inspanningen om zo'n topproduct te creëren en zijn daar écht mee bezig. Dat is een groot verschil met een kunstmatig goedje afleveren in een potje."

De overstap maken naar labo-foie gras zit er alvast niet in voor de Bekegemse producent. Of hij het zou kopen in de winkel? "Ik zal het ooit wel tegenkomen en misschien ooit ook proeven", zegt Callemeyn. "Maar het is niet mijn overtuiging om dingen te eten die gecreëerd zijn in een labo. Het is niet mijn leefwereld, dus ik kan daar weinig respect voor opbrengen. Ik vind het gek dat er embryo's opgeofferd worden om toch maar krampachtig iets te gaan nabootsen wat nooit hetzelfde zal zijn."