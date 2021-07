Leuven wil WK breakdance organiseren in 2023: "Het is hip en wordt zelfs Olympische discipline"

Leuven is ook Europese Sportstad 2021. Die titel wordt jaarlijks uitgereikt aan verschillende Europese steden met erkenning van de Europese Commissie. Per land kan er slechts één stad per jaar de titel ontvangen. Daarom wil Leuven nu extra inzetten op sport. “In september komt het WK wielrennen naar hier. We hopen echt dat we ook het wereldkampioenschap breakdance kunnen organiseren."

Om het WK te mogen organiseren, zijn er een aantal voorwaarden. “Je moet in de eerste plaats een financieel draagvlak hebben”, zegt Geleyns. “Je moet ook infrastructuur kunnen voorzien. Dat zal vooral in de buitenlucht zijn. De maanden voordien moet je er ook naartoe leven. Na het evenement in 2023 heb je de verplichting om drie jaar lang breakdance te blijven promoten via diverse activiteiten. Daar staan we echt achter.”