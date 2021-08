Leuven Air kent goede start: "Tickets zijn bijna uitverkocht"

De publieke belangstelling varieert, uitschieters waren onder andere het concert van Raymond en Leuven Zingt. Ondanks de coronamaatregelen, lijken veel bezoekers tevreden te zijn. “Door de maatregelen is de concertbeleving op anderhalve meter van elkaar, maar veel mensen vinden het aangenaam om op die manier een concert te kunnen meemaken”, zegt Peeters.

Er zijn nog heel wat concerten gepland. Morgenavond is er onder meer een optreden van Kool and the Gang, een van de weinige buitenlandse groepen die deze zomer in ons land optreden. Onder andere Hooverphonic, Arsenal en Het Zesde Metaal worden nog verwacht. “Als je er nog bij wil zijn, koop je best snel je tickets, want ze zijn bijna uitverkocht”, zegt Peeters.