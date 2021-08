Mechelen start met vaccinatiebus om inwoners ter plekke te vaccineren

Mechelen gaat vaccineren in wijken waar de vaccinatiegraad niet zo groot is. Met een bestelwagen, een arts en een verpleegkundige rijden ze naar de betrokken wijken. Er worden ook folders in de brievenbussen gestoken en mensen op straat aangesproken. "We willen zo veel mogelijk mensen overtuigen om zich te laten vaccineren", zegt Katrijn Clemer, die verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne in Mechelen.