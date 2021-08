Minister Beke bezoekt vaccinatiecentrum in Heusden-Zolder: "Om vrijwilligers te bedanken"

"Dit is wellicht het veertigste vaccinatiecentrum dat ik bezoek", zegt Minister Beke. Deze namiddag stond hij in Heusden-Zolder, enerzijds om te kijken hoe alles georganiseerd is, anderzijds om de vrijwilligers te bedanken. "Er zijn alleen maar positieve reacties over de manier waarop de centra werken. De organisatie verloopt overal vlekkeloos."

En dat heeft de minister wel degelijk aan de duizenden vrijwilligers te danken. "We moeten er geen doekjes om winden, het is wel degelijk dankzij onze mensen dat deze vaccinatiecampagne zo'n groot succes is", zegt Beke. Want niet alleen waren zij verantwoordelijk voor de administratie en de prikjes: ze hadden daarnaast ook een ambassadeursrol. "Al maanden aan een stuk doen ze hun uiterste best om twijfelaars te overtuigen: in hun eigen kring, bij vrienden, familie, buren, op social media. Op alle mogelijke manieren hebben ze zich de voorbije maanden ingezet. Ze hebben fantastisch werk verricht", zegt de minister.