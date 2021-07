Massaal veel steun voor mishandelde Frédérique (14): "Ik word er echt emotioneel van"

De 14-jarige Frédérique uit Amstelveen in Nederland was met twee vriendinnen bij een speelplaats toen een 14-jarige jongen haar opeens vroeg of ze een jongen of een meisje was. Volgens Frédériques vader, die het incident bekendmaakte op zijn LinkedIn-profiel, heeft ze op dat moment vriendelijk tegen de jongen gezegd: "Dat maakt toch niets uit? Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie jij wilt zijn."

Dat antwoord was volgens haar vader niet naar de zin van de dader. "Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden, sloeg haar een kaakfractuur en liep ze meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht."