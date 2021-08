Mysteries ontrafeld: hoe kreeg een plantje uit Mexico de naam van een familie uit Oudenaarde?

De 19de eeuw blijkt een gouden eeuw geweest te zijn voor plantenliefhebbers. Het is de periode waarin de Gentse Floraliën zijn ontstaan (1808) en waarin heel wat steden een plantentuin hebbben aangelegd. Ook de plantentuin van de Ugent is opgericht in 1794 in wat nu het Baudelopark is. Later verhuisde die naar zijn huidige locatie aan het Citadelpark. De 19de eeuw is ook de eeuw waarin heel wat expedities werden uitgestuurd naar de binnenlanden van Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië om daar planten en dieren te verzamelen. Denk maar aan de reis van Darwin met de Beagle (1831–1836). Het is in die context dat Jean-Baptiste Beaucarne in 1861 naar Mexico trok om daar in de eerste plaats orchideeën te verzamelen, maar hij bracht dus ook de Olifantspoot of Beaucarnea recurvata mee.