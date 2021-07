"Nency, nu is het welletjes geweest",  nepaccount teistert video-app TikTok: Wie zit erachter? En waarom? 

"Nency, nu is het welletjes geweest. Niemand is geïnteresseerd in jouw thuissituatie", grapt de bekende Vlaamse TikTok'er Jonatan Médart in een video voor zo'n kleine 500.000 volgers. "Een warme oproep: stop ermee." Naast de horde fans is de video vooral bedoeld voor wie achter het nepaccount "Nency.69" schuilgaat.