Opnieuw coronaproof Sprankelend Hageland deze zomer: “Rondleidingen op de wijngaard en in het productiehuis”

Elk weekend van 21 augustus tot 12 september zullen verschillende Hagelandse wijnbouwers bezoekers rondleiden op hun wijngaarden. Bert Vandeurzen van Wijnkasteel Vandeurzen in Linden doet ook mee.

“We gaan hetzelfde doen zoals de editie van vorig jaar”, zegt Vandeurzen. “Elk uur organiseren we een aantal rondleidingen op de wijngaard en in het productiehuis. Daarnaast zal onze wijnmaker vier keer per dag een masterclass organiseren. Daar krijg je uitleg over hoe wijn gemaakt wordt en hoe je die moet proeven.”