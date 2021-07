Zijn er écht vaccincontracten gelekt? En wat betekent dit voor ons land? De "PfizerLeaks" uitgeklaard

Er is geen reden om aan te nemen dat de contracten die aan bod komen in PfizerLeaks vervalst zijn. Het belangrijkste contract waar het over gaat, is een “draft contract” – een ontwerpdocument – tussen vaccinleverancier Pfizer en de overheid van Albanië. Het dateert van 6 januari 2021 en is niet de ondertekende, definitieve versie. Het is daarom ook niet duidelijk welke bepalingen de eindversie gehaald hebben.

Maar: het “lekken” van deze ontwerpversie is eigenlijk niets nieuws, noch de verdienste van Biber. Al in januari 2021 werd het document online geplaatst door het Albanese nieuwsplatform Gogo.al. Hetzelfde contract staat ook al sinds mei integraal op de website van Transparency International. De afdeling gezondheidszorg van die anticorruptie-NGO heeft diezelfde maand een uitgebreid rapport gepubliceerd over de globale status van vaccincontracten in de hele wereld.