Pop-upvaccinatiecentra in Vlaamse Ardennen, "want we kunnen sommige bevolkingsgroepen niet bereiken"

De vaccinatiecampagne in Oost-Vlaanderen loopt goed. De meeste vaccinatiecentra zitten op schema. Zo ook in de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. "Onze vaccinatiegraad ligt boven het Vlaamse gemiddelde. Toch willen wij er werk van maken om iedereen te bereiken", vertelt Geert Naudts, coördinator van de vaccinatiecampagne van De Qubus in Oudenaarde en van COC in Ronse. "Want degenen die zich nog niet hebben laten vaccineren, dat kunnen kansarme mensen zijn, mensen met een migratieachtergrond, of anderstaligen."