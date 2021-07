Opvallend: prinses Elisabeth beëindigt militaire opleiding op rotsen in Marche-les-Dames, waar koning Albert I viel

Het overlijden van Albert I op 17 februari 1934 baadt bijna 90 jaar later nog steeds in een mysterieuze sfeer. De vorst stond bekend als sportfanaat, en een van zijn favoriete sportieve hobby’s was bergbeklimmen. Als hij niet aan het werk was in Brussel, dan was hij vaak te vinden in de Ardennen waar hij oefende voor het echte klimwerk in de Alpen.

Ook op die noodlottige 17 februari, trok Albert I erop uit voor een klimtocht. 's Avonds is hij aan de voet van een rots in Marche-les-Dames teruggevonden met een grote hoofdwonde. Het resultaat van een val die de vorst niet heeft overleefd. Het is dus op zijn minst opmerkelijk dat prinses Elisabeth op quasi dezelfde plek de kroon op haar militaire opleiding zet. Al is dat volgens het Paleis toeval.

"Het commandocentrum voor verschillende militaire opleidingsonderdelen is nu eenmaal gevestigd in Marche-les-Dames. Proeven zoals rotsklimmen worden altijd op dezelfde plek georganiseerd, voor álle militairen in opleiding, dus ook voor prinses Elisabeth", aldus het Paleis.

Al zal het voor Elisabeth gezien haar familiegeschiedenis misschien toch meer geweest zijn dan zomaar een partijtje rotsklimmen. De prinses oogt op de persbeelden waar ze tegen de rotsen hangt, weliswaar ontspannen.