Verkoop zomersolden is matig, maar wel beter dan verwacht. "Voorzichtig optimisme voor het najaar"

De zomersolden, die morgen eindigen, zijn dit jaar een matig succes. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie Mode Unie en UNIZO bij 154 zelfstandige handelaars. Iets meer dan de helft van de handelaars (51,3%) geeft aan minder verkocht te hebben dan in 2019, het laatste normale verkoopjaar. 24,7% draaide dezelfde omzet, slechts 23,5% verkocht meer.

Geen goede cijfers, maar wel beter dan verwacht, zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. "We hadden verwacht om op een verkoop van gemiddeld -12% te stranden ten opzichte van 2019, maar we eindigen op -6,7%. Dat is zeker niet positief te noemen, al is het wel normaal met het slechte weer en het feit dat bijvoorbeeld feesten nog niet helemaal terug op gang gekomen zijn."

Handelaars wisten de schade onder meer te beperken door in te zetten op sociale media. Zo geeft bijna 75% van de bevraagden aan meer in te zetten op het aantrekken van klanten via socialemediaplatformen. Bij ruim zeven op de tien vertalen die inspanningen zich in een meerverkoop van ruim 10%.