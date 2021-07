Robin uit Putte vindt eetgerei van Amerikaanse soldaat : "Ik wil het zelf terugbrengen naar de familie"

In 2019 vond Robin Vertenten uit Putte met zijn metaaldetector een gamel in Bastenaken. Een gamel is blikken eetgerei, dat de soldaten gebruikten tijdens de oorlog. "We waren in het bos aan het zoeken met onze metaaldetectors, toen ik een schuttersput van een Amerikaanse soldaat tegenkwam. In de zijkant vond ik een stuk van een gamel. Niet veel later vond ik ook het andere stuk", vertelt Robin.