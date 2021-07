Robinhood gaat naar de beurs en is meteen 35 miljard waard: het succes van de populaire beleggingsapp verklaard

De tradingapp komt ook alsmaar meer onder vuur te liggen. Onder meer bij de GameStop-saga maakte Robinhood geen al te beste beurt. De app moest de handel in het aandeel tijdelijk stilleggen omdat het bedrijf niet voldoende geld had om alle transacties af te dekken. Dat argument werd door de beleggerscommunity in twijfel getrokken. Beleggers waren vooral woest dat ze dat aandeel van GameStop niet meer konden kopen en verkopen. De Amerikaanse toezichthouder Finra oordeelt even later dat het bedrijf nalatig is geweest en schrijft een recordboete van 70 miljoen dollar uit voor Robinhood.