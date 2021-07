Politie waarschuwt: criminelen zoeken minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting steeds vaker via sociale media

Daarom benadrukt de federale politie, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Mensenhandel vandaag, nog eens het belang van "mediawijsheid". "Sociale media horen in deze digitale samenleving bij het sociale leven van jongeren, maar brengen ook de nodige gevaren met zich mee. Het is onontbeerlijk dat volwassenen hierover in gesprek gaan met jongeren, zich interesseren in hun online aanwezigheid, en hen wapenen tegen mensen met slechte bedoelingen die ze op sociale netwerken kunnen tegenkomen."

De politie roept ouders ook op om aandachtig te zijn voor gedragsverandering bij hun kind(eren): "Als een jongere zich plots terugtrekt of zich volledig anders gaat gedragen, kan dat een teken zijn dat er meer aan de hand is."