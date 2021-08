Twiehfel ên Spikkelaosie: een bijzonder moordlied in het Zutendaals dialect

En zo kwam hij onder andere uit bij het verhaal van Gaston en Maria. De moord op de nationale feestdag in 1951 was als een donderslag bij heldere hemel. "Heel het dorp was in shock door die moord en heel Limburg was in de ban van het proces dat erop volgde. Gaston kreeg een soort werkstraf maar hoe het verder met hem gelopen is, weet ik niet goed."

Veel moordballades zijn vaak heel gedetailleerd over wat er net gebeurde tijdens de moord, maar daar heeft Segers niet voor gekozen. "Ik wilde dat niet doen, ik wilde het hebben over de gevoelens die erbij komen kijken. Niet zo direct, maar abstract, uit respect voor de nabestaanden."