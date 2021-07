Verplichte vaccinatie voor werknemers van Google en Facebook

In een email aan zijn 130.000 werknemers liet de CEO van Google, Sundar Pichai, weten dat de terugkeer naar kantoor wordt uitgesteld van 1 september tot 18 oktober. Maar het bedrijf verwacht wel dat alle werknemers tegen dan gevaccineerd zijn. De verplichting geldt eerst in het hoofdkwartier van Google in Californië, maar zal nadien worden uitgebreid naar alle 40 landen waar Google actief is.