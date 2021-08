Vier overvallers veroordeeld voor gewelddadige home invasion in Mol

Vier overvallers zijn veroordeeld voor een home invasion waarbij een zwakbegaafde man in Mol zeer hardhandig werd aangepakt. Ze kregen elk vier jaar cel. Het slachtoffer had een escortdame op bezoek bij hem thuis aan Ginderbroek. In de loop van de avond bestelde de vrouw pizza, maar dat was opgezet spel. De vrouw zat samen met de pizzakoeriers in een complot om de man te overvallen. In een van de pizzadozen zat ook een vuurwapen verborgen.