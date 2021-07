VS-president Biden: "Niet gevaccineerd overheidspersoneel moet mondmasker dragen en zich geregeld laten testen"

Aanvankelijk verliep de vaccinatiecampagne in de Verenigde Staten vlot, maar intussen is die beginnen te slabakken, waardoor de coronapandemie weer aanwakkert. Biden ziet die evolutie met lede ogen aan. "Dit is een pandemie van de niet-gevaccineerden", zei hij vanavond in een toespraak. "Mensen sterven die niet hoeven te sterven."