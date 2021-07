Wat kunnen we leren uit cijfers coronasterfte in ziekenhuizen? "Kan manier zijn om kwaliteit te belonen"

"We hebben een pandemie gehad die de sterktes van ons gezondheidssysteem heeft blootgelegd, maar ook de zwaktes", vindt Geert Meyfroidt. "Het komt er nu op aan om daarmee te doen." Hij heeft het dan over zaken als de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuizen meten en hen daarvoor ook te belonen. "Daar kunnen financiële incentives mee gemoeid zijn. Ziekenhuizen worden nu betaald voor volume - aantal onderzoeken en ingrepen - maar eigenlijk zit kwaliteit niet in het huidige financieringssysteem."

Hij is ook voor afspraken tussen ziekenhuizen: wie doet wat of specialiseert zich waarin. "Niemand kan specialist zijn in alles."