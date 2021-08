We Can Dance in Zeebrugge annuleert eerste festivaldag: "Te veel wind"

Minder dan 24 uur voor de opening van het dancefestival besliste de organisatie om We Can Dance op vrijdag te annuleren. Het dancefestival in Zeebrugge is een officieel goedgekeurd testevent voor 2.500 festivalgangers per dag. "Er is te veel wind voorspeld", legt organisator Bart Roman uit. "Vrijdag verwachten we 8 tot 9 beaufort. Het risico om bezoekers te ontvangen met zo'n stormweer is te groot. Zaterdag en zondag zijn de weersomstandigheden beter. Dan gaat alles door zoals gepland en kunnen we de mensen op een deftige manier ontvangen, voor het eerst sinds 2019."

Op vrijdag stonden onder meer acts als Blck Mamba, Le Motel en Kerri Chandler op de planning. Festivalgangers die een ticket hebben gekocht voor vrijdag krijgen dat ticket automatisch terugbetaald.