West-Vlaamse Rode Kruisvrijwilligers vertrekken naar Waals rampgebied

De twintig vrijwilligers komen uit de hele provincie. Bernard Morsa uit Torhout werkt al meer dan vijftig jaar als vrijwilliger voor het Rode Kruis, Nele Verhenne uit Wingene heeft er al achttien jaar opzitten. “Ik weet niet wat we kunnen verwachten in Luik, allicht heel wat psychisch en lichamelijk leed of een combinatie hiervan. We staan hier met een ziekenwagen van de RK-afdeling Tielt, zelf ben ik opgeleid om dringende geneeskundige hulp te leveren waar nodig.”

Karl Decaluwé uit Kortrijk kreeg vorige week een telefoontje met de vraag of hij hulp kon bieden. “Ik ben blij dat ik kan vertrekken, want ieder van ons is gedreven door de wil om mensen te helpen. De zwaarste, meest acute fase van de watersnood is ondertussen voorbij, maar het leed is daarom niet minder in het rampgebied. Kleine medische noden oplossen, mensen met psychische noden bijstaan en de detectie van problemen op het terrein behoren tot onze eerste opdrachten”, zegt de adjunct-provinciaal verantwoordelijk van het Rode Kruis West-Vlaanderen.