Ziekenhuizen in Thaise hoofdstad Bangkok weigeren patiënten, noodziekenhuis in hal van oude luchthaven

In Bangkok wachten minstens 1.200 zieke mensen op een opname in een ziekenhuis en 6.000 anderen hebben een behandeling gevraagd via een speciaal telefoonnummer. Zo'n 30.000 anderen met lichte symptomen zitten gewoon thuis in isolement. Anders dan vorig jaar krijgt de regering van vooral gewezen militairen nu bakken kritiek: in Thailand is slechts iets minder dan 6 procent van de 66 miljoen inwoners gevaccineerd en dat heeft de opmars van de beruchte deltavariant van het virus in de hand gewerkt.