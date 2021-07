Zuiden van Frankrijk kleurt rood: dit staat jou (en je kinderen) te wachten bij thuiskomst

Reis je naar een rode of donkerrode zone en ben je volledig gevaccineerd (minimum twee weken na je laatste prik)? Ook dan vul je enkel je PLF-formulier in en moet je je bij terugkomst niet laten testen. Je moet ook niet in quarantaine.

Heb je kinderen jonger dan 12? Ook zij moeten zich na de reis niet laten testen. Ze moeten ook niet in quarantaine. Voor kinderen jonger dan 12 gelden namelijk dezelfde regels als voor hun ouders.

Zijn je kinderen 12 jaar of ouder en zijn ze niet volledig gevaccineerd? Dan moeten ze zich wel laten testen als ze bij terugkomst geen negatieve PCR-test (maximum 72 uur oud) kunnen voorleggen. Als ze zich laten testen op dag één of twee na terugkomst en de test is negatief, dan mogen ze hun quarantaine beëindigen.