SV Zulte-Waregem roept supporters op om te helpen in overstroomde gebieden

SV Zulte-Waregem deed ongeveer een week geleden een oproep naar de supporters om te helpen in de overstroomde Waalse gebieden. Deze ochtend vertrokken 15 voetbalsupporters van de club naar Eupen om te helpen. Daar zullen ze vandaag en morgen kuisen, opruimen en helpen opbouwen.

"Sport helpt sport, Essevee helpt de mensen in Eupen. TOPE steken we de handen uit de mouwen en helpen we de mensen, organisaties en bedrijven in de getroffen gebieden", luidde de oproep vorige week. "En die boodschap willen we verder zetten", zegt Sciandri Jacques van Zulte-Waregem. "Afhankelijk van hoe veel werk er nog op de plank ligt, zullen wij nieuwe vrijwilligers zoeken om richting Eupen te trekken. We merken heel veel sympathie van onze supporters om daar te gaan helpen."

Supporters die willen helpen, vinden hier de nodige informatie.