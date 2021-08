BELUISTER - 10 minuten storm, 10 jaar vriendschap: hoe de Pukkelpopstorm mensen nog altijd verbindt

Ook tien jaar na de storm houden de nabestaanden en slachtoffers nog altijd contact, onderling en met de organisatie van Pukkelpop . "We gaan ieder jaar naar het festival", vertelt Dirk De Wilde, wiens dochter overleed tijdens de storm. "Marijke heeft daar veel plezier gemaakt en dat te weten verzacht het verhaal."

Ook de familie Gys uit Leopoldsburg is altijd van de partij: "Marlo is gestorven op Pukkelpop, een plek waar hij heel graag was. Dus wij gaan in Marlo zijn plaats." Dat er dit jaar al voor de 2e keer geen Pukkelpop is door corona, is moeilijk: "Nu zitten we thuis en is het een verloren dag", getuigt Jan Gys, de vader van Marlo. "We steken ons dan weg, we gaan fietsen of iets drinken met het gezin."