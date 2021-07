4 jaar cel voor zeventiger die krotten onderverhuurde aan sekswerkers in Gent en Sint-Niklaas

Speurders kwamen de zeventiger op het spoor na een tip over illegale prostitutie in een pand in Sint-Niklaas. Officieel ging het om een massagesalon, maar al snel bleek dat er verschillende seksuele diensten werden aangeboden. De politie ontdekte nog 8 soortgelijke panden waar in totaal zo’n 50 sekswerkers, voornamelijk Braziliaanse vrouwen, aan de slag waren. Ook in Gent troffen ze 2 bordelen aan, onder meer aan Palinghuizen en de Brugse Vaart.