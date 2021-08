Antwerpse zelfstandigen tevreden over zomersolden: "Als modestad komen mensen speciaal naar hier"

De zelfstandige winkeluitbaters in Antwerpen zijn tevreden met de opkomst tijdens de zomersolden. Handelaars verkochten gemiddeld 10 procent meer dan vorig jaar, sommigen deden het 40 tot 50 procent beter. Dat de cijfers beter zijn was te verwachten, zegt Nico Volckeryck van het NSZ. “We zien dat meer mensen hun inkopen durven te doen. Er is een lange tijd niets meer verkocht geweest. Er waren ook niet veel redenen om je op te kleden. De horeca was gesloten, culturele evenementen konden niet doorgaan en op reis gingen we ook niet. We hebben ingehaald wat we vorig jaar hebben verloren.”