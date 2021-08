Chocolatier Dominique Persoone zamelt geld in voor dieren die getroffen zijn door het noodweer

De organisatie "Natte snoetjes in nood" is een facebookgroep die zich regelmatig inzet voor dieren. "Dat zijn vriendinnen van mijn vrouw, die ook enorm begaan zijn met dieren. De kat-en hondenvorm is symbolisch, want zij zetten zich in voor elk dier dat nu lijdt. Verschillende weides zijn volledig ondergelopen waardoor sommige schapen, koeien of paarden geen thuis meer hebben. Die mogen we zeker ook niet vergeten", aldus Persoone.