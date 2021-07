Chiro Erps-Kwerps zet kamp stop door corona-uitbraak: "Alle protocollen werden opgevolgd"

De Chiro van Erps-Kwerps heeft zijn kamp in Lokeren vroegtijdig afgeblazen nadat verschillende leden besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een deel van de besmette leden zit nu samen in isolatie in een ontmoetingscentrum in Erps-Kwerps. Het is de tweede keer op een week tijd dat een jeugdbeweging uit Vlaams-Brabant een kamp moet stopzetten omwille van een corona-uitbraak.