Deel vaccins verloren door stroomonderbreking in Gents vaccinatiecentrum

Wie tussen 8 uur en 10 uur een vaccinatie gepland had, zal een nieuwe afspraak moeten maken. Voor afspraken na 10 uur verandert er niets, want het vaccinatiecentrum is dankzij overschotten van andere centra aan voldoende vaccins kunnen geraken om aan de vraag te voldoen.

"Het zou kunnen dat een deel van onze vaccins nog bruikbaar is. Maar we willen het zekere voor het onzekere nemen, vandaar dat we contact hebben opgenomen met de vaccinatiecentra in de buurt. De centra van Wachtebeke, Wetteren en Oudenaarde zijn ons bijvoorbeeld te hulp geschoten. Op die manier konden we zo snel mogelijk onze vaccinatie weer opstarten", verduidelijkt Dendooven.