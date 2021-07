Deltavariant even besmettelijk als waterpokken, volgens Amerikaans onderzoek: "Het is een andere oorlog nu"

Even besmettelijk als de waterpokken, dat betekent dat één persoon die besmet is met de deltavariant er acht tot negen anderen zou kunnen besmetten. Bij de oorspronkelijke Wuhanvariant was dat iets meer dan twee mensen. Het cijfer ligt nog altijd wel in lijn met wat eerder gezegd was, maar de deltavariant is daarmee wel besmettelijker dan bijvoorbeeld griep.

Het is nog niet duidelijk hoe het cijfer zich verhoudt voor volledig gevaccineerden, maar het kan in ieder geval ook bij hen voor een grote virusproductie in het lichaam zorgen, ondanks het vaccin. Je zou dus kunnen stellen dat ze even besmettelijk kunnen zijn voor niet-gevaccineerden als andere niet-gevaccineerden, al is daar nog verder onderzoek voor nodig.