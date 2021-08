Horeca-koppel uit Oostduinkerke voor 5.700 euro bestolen: "Dit is geen toeval"

Een koppel dat 2 horecazaken uitbaat in Oostuinkerke is bestolen voor bijna 6.000 euro. Ze hadden hun inkomsten van een 2-tal dagen 's avonds naar hun woonplaats in Nieuwpoort meegenomen, maar in hun auto laten liggen. Ze waren moe van een zware dag en waren het gewoon vergeten. 's Anderendaags bleek het gestolen. Opvallend: het geld zat blijkbaar goed verstopt en er zijn geen sporen van inbraak aan de auto te zien.

"Heel bizar", zegt uitbater Peter Roose. "De dief haalde het geld er netjes uit en legde de portefeuille dan terug. Het zou veel te toevallig zijn mocht de dief onze wagen er toevallig hebben uitgekozen. Die moet geweten hebben dat er mogelijk geld in zat. De politie kan niet veel doen, aangezien er geen enkel spoor is en de bewakingscamera van de buren staat natuurlijk niet op mijn oprit gericht. Het zijn voor horeca-uitbaters slopende, lange dagen waarbij de vermoeidheid begint door te wegen. Daarom ben ik het geld ook vergeten in de wagen. Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan."