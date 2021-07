Electrabel eist herziening beslissing rond gascentrale Vilvoorde

De gascentrale is nodig om de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 in ons land op te vangen. De deputatie weigerde de vergunning en ging daarmee in tegen de meeste adviezen.

Ondanks de mail van Electrabel, blijft ze bij haar standpunt. Dat bevestigt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). Hij liet weten dat de beslissing in eer en geweten is genomen en dat Electrabel nog altijd in beroep kan gaan.