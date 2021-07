Experts en hulpverleners over trage aanpak overstromingsramp: "We zijn niet klaar voor meer crisissituaties"

De aanpak van de hulpverlening na de watersnood verloopt op zijn zachtst gezegd chaotisch, zo blijkt. Pijnlijk is het verhaal van de wooncontainers waarnaar het Waals Gewest op zoek is. "Je zit daar met een bureaucratisch proces van openbare aanbestedingen", duidt Hugo Marynissen. "Dat werkt natuurlijk niet. Als het brandt, ga je niet wachten tot je een bestelling via een openbare aanbesteding gaat plaatsen."

"We hebben in België een onvoorstelbare luxe op het vlak van expertise van crisismanagement", zegt Bert Brugghemans. Volgens hem wordt crisisplannen nu te veel opgemaakt op basis van een voorbije crisis. "In crisismanagement is het de bedoeling dat je structuren en systemen in kaart gaat brengen, mensen doet samenwerken om élke crisis aan te kunnen."

Dat is nu niet het geval. "We werken eigenlijk met recepten die komen uit de jaren 70, 80 en 90, vanuit een totaal ander type crisissen", vindt Brugghemans. Werk aan de winkel dus voor de dames en heren van de politiek: het crisisbeheer in ons land op dringend op een hoger niveau worden getild.