Extra maatregelen op Kortrijk Popt na dansfestijn tijdens openluchtconcert Regi

Regi trapte vorige zaterdag Kortrijk Popt af. Tijdens het openluchtconcert lieten sommige fans hun bubbel en mondmasker achter om voor het podium te gaan dansen. Om de rest van de concertenreeks op het evenementenplein Depart XXL aan het Nelson Mandelaplein veilig te laten verlopen, legt het stadsbestuur van Kortrijk nieuwe maatregelen op.

Het volgende concert dat eraan komt is van Natalia, samen met pianist Jef Neve. "De mensen zullen deze keer goed gewaarschuwd zijn dat de huidige coronamaatregelen nog altijd van tel zijn", zegt schepen Bert Herrewyn (Vooruit). "Bij aankoop van ticket worden de maatregelen meegegeven, die zullen nog eens herhaald worden als de mensen de site betreden en het zal ook nog eens op het podium meegedeeld worden."

Ook aan de artiesten wordt op voorhand gevraagd om de fans niet meer op te roepen om tot het podium te komen. "We vinden het belangrijk dat de mensen wel een beentje kunnen staan, maar dat moet in hun eigen bubbel gebeuren", legt Herrewyn uit. "Die bubbel zullen we extra afbakenen met palen en linten. Zodat ze goed weten dat ze daarin moeten blijven en niet naar het podium mogen gaan om in groep te gaan dansen."