BEKIJK - Fraipont na de vloed, tussen miserie en veerkracht: "Het is de solidariteit die de waterlanders laat stromen"

“Er wordt soms wat naast elkaar gewerkt, er is wat meer sturing nodig,” geeft Yola Thienpont toe. “Maar hier borrelt iets. Fraipont komt in zekere zin weer tot leven.” De noden zijn gigantisch en vooral van lange duur: dit is niet opgelost in enkele weken. "En het is te groot om enkel door vrijwilligers te worden gedragen." Yola is politiek actief in de roodgroene gemeentelijke groep EcoVa, ze is OCMW-raadslid en goed op de hoogte van de initiatieven van het gemeentebestuur van Trooz, waar Fraipont deel van uitmaakt. “Als je ziet vanwaar we komen, staan we al ver. Het vraagt allemaal tijd en veel mensen en middelen”.