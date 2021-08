Haagbrand slaat over op auto en carport

De brandweer van Bree kreeg donderdag in de vooravond een oproep binnen van een haagbrand die overgeslagen was op een carport. “Bij aankomst hebben we vastgesteld dat de haag in brand stond en overgegaan was op een carport en een voertuig dat bij de buren stond”, aldus Koen Maas van de brandweer van Bree. Zowel de carport als de geparkeerde auto zijn volledig uitgebrand. De beide woningen heeft de brandweer wel kunnen vrijwaren. Aan één van de achtergevels van de woningen is wel zware rookschade. In de woningen binnen is er geen rook of waterschade.