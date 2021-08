Hulpverleners blikken terug op Pukkelpopramp: "Normaal komen wij naar de ramp, nu waren we onderdeel van de ramp"

"Normaal komen wij naar de ramp, maar deze keer waren we een onderdeel van de ramp", vertelt Dré Hollanders van Het Vlaamse Kruis. Hij was die dag aan de slag in een EHBO-post op de camping. "We zagen dat onweer op ons afkomen en de lucht gifgroen kleuren. En dan verwacht je wind, regen en donder, en we hebben het allemaal gehad, maar in de overtreffende trap. Ik herinner me nog dat de straatverlichting aansprong."